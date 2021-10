Paris (AFP). Popularité: Hollande n'est pas un bon président pour 77% des Français

Plus des trois quarts (77%) des Français pensent que François Hollande n'est pas un bon président de la République et 62% pensent la même chose du Premier ministre Manuel Valls, selon un sondage Odoxa à paraître mardi dans les quotidiens de la presse régionale, L'Express et diffusé par France Inter. A la question "Diriez-vous que François Hollande est un bon président?", 77% (+ 1, par rapport à la dernière enquête fin juin) des sondés ont répondu non, 21% (-1%) oui et 2% ne se sont pas prononcés. Chez les sympathisants de gauche 48% (-5) pensent que François Hollande n'est pas un bon président, contre 50% d'un avis contraire et 2% sans opinion. Chez les sympathisants de droite, 96% ont répondu "non", 3% (-1) "oui" et 1% ne se prononcent pas. Répondant à la même question concernant Manuel Valls, 36% (=) des sondés considèrent qu'il est "un bon Premier ministre", 62% (=) répondent par la négative. 59% (+4) des sympathisants de gauche estiment qu'il est un bon Premier ministre, contre 39% d'un avis contraire et 2% de sans opinion. Vu de droite, 77% des sondés ont une mauvaise opinion de Manuel Valls, contre 21% (-5) et 2% de sans opinion. L'institut note que la popularité de Manuel Valls est tombée en neuf mois de 53% à 36%. Le classement des hommes politiques établi en fonction de deux paramètres: "Vous soutenez la personnalité" et "Vous éprouvez de la sympathie pour elle" fait apparaître Alain Juppé en tête avec 40% (=) d'adhésion, devant François Bayrou (31%, -3) et Emmanuel Macron (30%, +6). Nicolas Sarkozy arrive à la cinquième place avec 27% (=) devant Marine Le Pen (26%, =) et François Fillon se classe 9e avec 24% (=). Cécile Duflot (EELV) avec 12% (+1) est avant-dernière, devant Florian Philippot (FN) avec 11% (-1). Parmi les personnalités politiques qui suscitent le plus de rejet, Marine Le Pen arrive en tête avec 53% (=), ex aequo avec Marion Maréchal Le Pen (+1), et devant Florian Philippot avec 48% (-5), autant que Nicolas Sarkozy (+1). A propos de la crise des réfugiés et des migrants, 70% des personnes interrogées estiment que François Hollande et Manuel Valls la gèrent mal, 29% bien et 1% n'ont pas d'opinion. Concernant la politique économique du gouvernement, 77% des sondés la jugent "mauvaise" (35% très mauvaise et 42% plutôt mauvaise) contre 21 % (19% plutôt bonne et 2% très bonne), et 2% de sans opinion. Sondage réalisé les 24 et 25 septembre par internet auprès d'un échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire