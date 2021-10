Hockey: comme un air de revanche pour les Dragons de Rouen face à Amiens

Il y aura comme un air de revanche ce soir pour les joueurs du Rouen Hockey Elite 76. En effet, si les Rouennais avaient battu les Amiénois lors des matchs de préparation (8-2), les Gothiques ont rendu la pareille en s'imposant lors de la 4ème journée de Coupe de la Ligue à domicile aux tirs aux buts, score final 4-3.

Les Jaunes et Noirs auront donc l'occasion ce soir de remettre les pendules à l'heure et de prendre la première place du groupe en cas de victoire avec toujours une journée de plus à jouer qu'ils disputeront jeudi 1er octobre à Epinal.

Un match à enjeu donc dans une patinoire qui devrait afficher complet pour ce derby toujours si particulier entre les deux équipes.