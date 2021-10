Barcelone (AFP). Catalogne: majorité absolue des sièges pour les indépendantistes (sondage)

Les deux listes indépendantistes se présentant aux élections régionales en Catalogne (nord-est de l'Espagne) ont obtenu dimanche la majorité absolue des sièges au Parlement catalan, selon un sondage à la sortie des bureaux de vote publié après leur fermeture. Le sondage commandé par la télévision catalane, TV3, donne entre 74 et 79 sièges aux indépendantistes sur 135, et 49,8% des voix. Un autre sondage, de l'entreprise GAD3 pour la radio Cope, donne entre 71 et 76 sièges aux sécessionnistes. Ce second sondage, publié à 20h00, a cependant été réalisé avant le vote, entre le 14 et le 25 septembre. En pourcentage de voix, ils obtiendraient 49,8% des voix selon ce deuxième sondage.

