Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Syrie: la France a frappé dimanche une cible de l'EI près de Deir Ezzor, annonce Hollande

La France a effectué dimanche sa première frappe en Syrie, contre un camp d'entraînement de jihadistes de l'Etat islamique près de Deir Ezzor, dans l'est du pays, a annoncé le président français François Hollande à New York. "Nos forces ont atteint leurs objectifs", a ajouté le chef de l'Etat, précisant que six avions avaient été utilisés, et assurant qu'il n'y avait pas eu de pertes civiles. "D'autres frappes pourront avoir lieu si nécessaire", a-t-il ajouté.

