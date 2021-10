Birmingham (Royaume-Uni) (AFP). Mondial de rugby: le capitaine de l'Afrique du Sud forfait

Le centre et capitaine de l'Afrique du Sud Jean de Villiers, victime d'une fracture de la mâchoire samedi contre les Samoa (victoire 46-6), a déclaré forfait pour le reste de la Coupe du monde, a-t-on appris dimanche auprès de l'encadrement des Springboks. Le capitaine sud-africain (34 ans, 109 sélections) a été remplacé par Jan Serfontein, 22 ans, joueur des Bulls, qui rejoindra ses compatriotes lundi à Newcastle. "Jean a reçu un coup dur sur le côté droit de sa mâchoire à la 72e minute du match, a déclaré le médecin des Boks Craig Roberts. L'IRM et les analyses faites après le match à l?hôpital de Birmingham ont confirmé nos craintes qu'elle était fracturée". De Villiers n'a jamais été verni en Coupe du monde. En 2003, il avait manqué l'épreuve en raison d'une grave blessure à un genou puis en 2007, l'année de la victoire des Boks en France, il s'était également blessé lors du premier match de poule. Ces derniers mois, il n'a pas été épargné par les blessures. Touché à un genou à Cardiff en novembre dernier lors de la Tournée des Springboks, il avait déjà été victime d'une fracture de la mâchoire lors de la (première) défaite des Springboks contre l'Argentine début août à Durban. A ce sujet, Roberts a indiqué que la fracture subie samedi contre les Samoa par De Villiers se situait de l'autre côté de la bouche par rapport à celle contractée contre les Pumas. Le joueur devrait retourner en Afrique du Sud pour suivre un traitement auprès d'un spécialiste. Pour l'encadrement technique, la perte de De Villiers est préjudiciable. "Jean est non seulement notre capitaine et l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe, mais aussi le ciment de cette équipe et le perdre est très triste", a commenté le sélectionneur Heyneke Meyer.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire