Hockey: les Dragons s'offrent la tête de la Magnus !

Le match commence de la meilleure des manières pour les Jaunes et Noirs qui ouvrent la marque par Marc-André Thinel bien servi dans le slot par Jason Krog dès 25 secondes de jeu. Les Chamois se procurent quelques occasions mais Dany Sabourin est serein devant son filet et maintient les Rouennais dans le match.

Les joueurs de Fabrice Lhenry parviennent à doubler la mise par un palet gratté dans le bande bien ressorti pour Jason Krog, avec son casque bleu de "top scoreur", qui trouve le fond des filets dans un trou de souris.

Les deux équipes rentrent aux vestiaires après un premier tiers bien maitrisé par les Normands (2-0).

Un relâchement sans conséquences

Au retour des quinze minutes de pause, les Rouennais reprennent le jeu à leur compte et d'un joli lancer du revers, Marc-André Thinel trouve le fond des filets de Buysse pour la troisième but dans ce match (3-0). Il faudra attendre quasiment la mi-match pour que le 4ème but des Normands soit inscrit par Nicolas Arrossamena, qui profite d'une offrande de Dustin Whitecotton à 2 contre 0 face au gardien.

Les coéquipiers de Patrick Coulombe semblent avoir le match bien en main mais se désunissent un peu après ce 4ème but et vont encaisser deux buts alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique (10'30 et 11'01). A la fin du 2ème tiers, Rouen mène 4-2.

Dans le 3ème tiers, les Rouennais remettent un peu la main sur le jeu et à deux minutes du terme inscrivent un but par Yorick Treille dans un filet laissé désert par les Chamois pour évoluer à 6 contre 5.

Après une dernière erreur défensive, les joueurs de Chamonix clotureront cette soirée sur un dernier but de Matthias Terrier seul face à Sabourin.

Grâce à cette victoire, les Dragons s'offrent seuls la tête du championnat avec six points devant Strasbourg et le promu Bordeaux à cinq points.

Damien Raux: "Mon oeil va beaucoup mieux, il va me falloir encore deux ou trois semaines pour être au top. On prend un peu trop de risque offensivement ce qui nous coûte des buts. On n'a pas besoin de prendre des risques comme ça. On en a parlé dans le vestiaire, il faut qu'on remédie à ça parce que ce n'est pas comme ça qu'on va gagner".

Marc-André Thinel: "On fait un super premier tiers, on prend deux buts en powerplay, il faut apprendre, on est encore qu'au mois de septembre. Je m'entends super bien avec Olivier (Labelle) qui nous créé beaucoup d'espace et avec Jason (Krog). On a la même perception du hockey, c'est un des meilleurs voir, le meilleur joueur avec qui j'ai joué ici à Rouen".

Prochain match mardi 29 septembre face aux Gothiques d'Amiens en Coupe de la Ligue.