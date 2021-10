Basket : La Glacerie dans le grand bain de la N1

C'est un "énorme défi", selon les mots du coach Yann Volmier, qui attend les basketteuses de La Glacerie cette saison. Les Oranges entament ce samedi 26 septembre leur toute première saison en Nationale 1, après une montée chèrement gagnée l'an passé.

Un chaudron orange



Leur adversaire du jour sera l'équipe de Brive, pour un match qui s'annonce bouillant à domicile, dans une salle pleine à craquer. C'est d'ailleurs l'un des enjeux de ce début de saison pour la mairie et le club qui aimeraient accueillir plus de 600 spectateurs par match, contre 500 actuellement.

Avec 240 licenciés, dont près de 70% sont des femmes ou des jeunes filles, La Glacerie se positionne comme le club numéro 1 de la Manche, en matière de sport féminin. Outre la N1, le club voudrait décrocher la montée de son équipe réserve. Avec la montée de la N1, le budget total de l'USLG s'élève à 270.000 euros, soit environ 50.000 de plus que l'an passé.

L'expérience d'Awa Gueye

Côté sportif, Yann Volmier dispose d'un groupe de 4 joueuses pro et 4 semi-pro, renforcé par des joueuses de la réserve, chaque semaine. Parmi les recrues, l'internationale sénégalaise Awa Gueye, qui va apporter sa grande expérience : championne d'Afrique, ancienne capitaine de l'équipe nationale du Sénégal avec laquelle elle a notamment disputé les JO de Sydney, elle a aussi connu tous les niveaux du basket français. Mais pour la nouvelle arrivée, il faut d'abord penser collectif :

Awa Gueye Impossible de lire le son.

Arrivée dans l'équipe il y a un an, Katrin Chiemeka souhaite le maintien le plus vite possible, et vise même au-delà... La meneuse est surtout impatiente de retrouver le public de l'USLG :

Katrin Chiemeka Impossible de lire le son.

Pratique. US La Glacerie vs Brive, coup d'envoi 20h ce samedi 26 septembre, au Cosec de la Saillanderie. Entrée 2€, gratuit moins de 16 ans.