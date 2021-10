Londres (AFP). James Bond: la chanson de Sam Smith dévoilée

La chanson de "Spectre", le nouveau James Bond, a été dévoilée vendredi par son interprète, le chanteur Sam Smith, qui dit avoir "longtemps rêvé de ce moment". Alors que plusieurs faux circulent sur internet depuis quelques semaines, le vrai "Writing's On The Wall" s'inscrit résolument dans la tradition des thèmes bondiens. "C'est du classique, avec beaucoup de drame et d'orchestre", a déclaré Sam Smith à la BBC quelques minutes avant la diffusion. Il a également dit avoir "peur" et être "nerveux à l'idée de savoir ce que les gens vont en penser". "J'ai rêvé de ce moment depuis un long, long moment", a ensuite tweeté le chanteur britannique de 23 ans, une fois la chanson présentée au monde entier. Les bookmakers ont tout de suite fait de la chanson leur favori pour prendre la tête des ventes mondiales, ce qu'aucun thème de 007 n'a encore réussi. Même pas la chanson interprétée par Adele pour Skyfall, qui a pourtant permis à la série de décrocher en 2013 son premier Oscar pour la meilleure chanson originale en 47 ans. "La chanson de Sam Smith entre dans la catégorie des ballades sombres et mélancoliques à l'image du +You Only Live Twice+ de Nancy Sinatra. Le résultat est grandiose, dramatique et permet à Sam Smith de développer toute la puissance de sa voix extraordinaire", a commenté Ajay Chowdhury, enthousiaste porte-parole du fan club international de James Bond. Spectre, le 24ème film de James Bond doit sortir le 26 octobre au Royaume-Uni et le 11 novembre en France.

