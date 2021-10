Paris (AFP). Chômage: la ministre du Travail mobilisée sur les 300.000 emplois non pourvus

La ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui commentait vendredi sur iTÉLÉ les mauvais chiffres du chômage d'août, a dit vouloir se mobiliser pour former les chômeurs aux métiers non pourvus, estimés à environ 300.000. "Notre volonté c'est de faire des formations prioritaires pour les chômeurs pour les orienter vers ces métiers-là", a déclaré la ministre du Travail, qui a vécu jeudi son baptême du feu avec la publication des chiffres du nombre d'inscrits à Pôle emploi (+0,6%, soit 20.000 chômeurs en plus). "Je suis optimiste dans l'action, je ne suis pas optimiste de façon naïve par rapport à la situation de notre pays", a-t-elle ajouté. La ministre, qui a pris ses fonctions début septembre, va se rendre "dans chacune des régions avec l'ensemble des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'entreprise pour regarder cette question". "Beaucoup de choses sont dites sur ces emplois", a-t-elle souligné. Elle évalue le nombre d'emplois non pourvus à "environ 300.000", dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, "en raison des horaires atypiques", chez les soudeurs, les chaudronniers et l'aide à la personne. "La question de l'apprentissage est pour moi très importante. L'objectif c'est la formation. Nous allons fixer des objectifs en mobilisant les branches professionnelles", a expliqué la ministre. Elle table également sur la formation pour les "secteurs d'avenir" que sont "la transition énergétique et la transition numérique". Contrairement à son prédécesseur rue de Grenelle François Rebsamen, elle "n'a pas vécu" la publication des chiffres de Pôle emploi "comme un moment de solitude parce que le chômage, c'est l'affaire de tous les membres du gouvernement qui sont mobilisés". "Tous les mois, tout le monde attend les chiffres de Pôle emploi, il faut de la transparence et il faut les donner", a estimé la ministre, ajoutant néanmoins qu'il "ne faut pas limiter l'action du ministre de l'Emploi à la seule analyse des statistiques". "Mon objectif c'est qu'il y ait moins de chômeurs en France, donc c'est l'inversion de la courbe", a-t-elle répété, se refusant à donner une échéance. "Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une bonne dynamique; la croissance repart mais elle n'est pas encore suffisante pour créer de nombreux emplois. On est dans une période un peu transitoire", a-t-elle conclu.

