Paris (AFP). Incidents OM-OL: huis-clos partiel au Vélodrome à titre conservatoire

Marseille a été sanctionné d'un huis-clos partiel au stade Vélodrome à titre conservatoire et une instruction a été ouverte par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel après les graves incidents du match OM-Lyon, a annoncé jeudi la LFP. Le huis-clos partiel concerne les virages nord et sud jusqu'au 15 octobre, date de la convocation des dirigeants marseillais. "La gravité des faits" et un "contexte de récidive" ont motivé la décision de la commission de discipline, selon son président Sébastien Deneux. Lors du choc entre Marseille et Lyon, comptant pour la 6e journée de Ligue 1 dimanche, des projectiles, dont des bouteilles en verre, ont été lancés sur la pelouse notamment autour du meneur lyonnais Mathieu Valbuena, ex-Marseillais dont un pantin à son effigie avait été pendu en tribunes. Ces débordements ont conduit l'arbitre Ruddy Buquet à arrêter le match peu après l'heure de jeu pendant une vingtaine de minutes.

