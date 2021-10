Ouagadougou (AFP). Les Burkinabè fiers d'avoir surmonté le coup d'Etat, le sort des putschistes en suspens

Au lendemain du rétablissement des autorités de transition au Burkina Faso, les habitants de Ouagadougou exprimaient leur joie d'avoir mis en échec le coup d'Etat du 17 septembre, alors que des questions cruciales, comme le désarmement des putschistes, restaient en suspens. Premiers signes tangibles d'un retour à la normale, les banques et les stations essence, fermées ces derniers jours, avaient rouvert jeudi en ce jour férié de la Tabaski, l'appellation ouest-africaine de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Le Burkina Faso est musulman à 60%. Plusieurs milliers de personnes ont prié dans la matinée sur la pelouse et dans les gradins du stade municipal, à proximité du centre-ville, pour la "Fête du sacrifice". Le grand imam de Ouagadougou, Sana Aboubacar, a prié pour la paix "grâce à laquelle nous sommes tous là". En grande tenue blanche de prière, Adama Sawadogo, la cinquantaine, se déclarait confiant dans l'avenir de son pays: "C'est le peuple qui décide. Il ne voulait pas revenir en arrière. On veut la démocratie. Et maintenant, tout va revenir à la normale si Dieu le veut." "Quand Blaise Compaoré a pris le pouvoir, j'avais 7 ans. Aujourd'hui, je suis père. Compaoré a dirigé mon père, il m'a dirigé moi, il ne va pas diriger mon fils", déclarait pour sa part Moussa Sawadogo. Le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, était le bras droit du président Blaise Compaoré, renversé par la rue en octobre 2014. "On est confiants. (Les coups d'Etat) sont des pratiques d'un autre temps. Le peuple est jeune mais il a une conscience", ajoute-t-il. En raison de l'Aïd, le président du régime de transition Michel Kafando, qui a repris les rênes du pouvoir mercredi, a repoussé son premier conseil des ministres post-coup à vendredi à 10H00 locales et GMT. Après la prière du matin, les rues de la ville se sont entièrement vidées, les habitants passant l'après-midi chez eux, pour célébrer l'Aïd et se retrouver en famille, une pause bienvenue après la peur suscitée par le coup d'Etat. La veille, le président Kafando avait été officiellement réinstallé à la tête du Burkina tout comme le Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, son gouvernement et l'Assemblée de transition. Dans la foulée, le chef des putschistes le général Gilbert Diendéré, après avoir rencontré des chefs d'Etat d'Afrique de l'Ouest venus en médiateurs, se livrait droit dans ses bottes à un mea culpa aussi surprenant qu'inhabituel, devant des journalistes médusés. "Le putsch est terminé, on n'en parle plus", déclarait l'ancien bras droit du président Compaoré. "Je n'ai pas peur d'affronter (la justice). Je prends toutes mes responsabilités () je ne vais pas nier qu'il y a eu des morts", avait-il ajouté. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a salué jeudi le rétablissement du régime de transition. - Dissolution du RSP ? - Le président Kafando a annoncé la reprise des préparatifs des élections, initialement prévues le 11 octobre. La nouvelle date du scrutin n'a pas encore été fixée, le Premier ministre évoquant mercredi un report de plusieurs semaines. D'ici là, les autorités de transition devront régler des points cruciaux pour consolider la stabilité politique de ce pays sahélien de 17 millions d'habitants. Le sort de la garde présidentielle, unité d'élite de 1.300 hommes et ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré, est clairement posé. De nombreuses voix s'élèvent pour demander sa dissolution pure et simple, à l'image de deux candidats à l'élection présidentielle, Roch Marc Christian Kaboré et Bénéwendé Sankara. Jeudi, les soldats du RSP restaient cantonnés dans leur camp du centre-ville, a constaté l'AFP, conformément aux engagements du général Diendéré.

