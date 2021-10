Le Calvados à tire d'aile

Quand il revient au pays, c'est pour prendre la voie des airs : le Normand s'est découvert il y a quelques années une nouvelle passion, les plages du littoral normand vues du ciel à bord de son para-moteur qui l'entraîne chaque printemps à prendre encore plus de hauteur.



Vu d'en haut, c'est plus beau !

Auteur il y a deux ans d'un bel ouvrage sur le Cotentin vu du ciel, il récidive sur une palette encore plus large embrassant dans l'oeil de son objectif l'ensemble des côtes normandes, du Mont Saint-Michel au Tréport en passant par le front de mer du Calvados.

L'ouvrage est à paraître début mai. Un superbe kaléidoscope, parfois étonnant, toujours émouvant, fruit du survol de toutes les plages du département, du Pont de Normandie jusqu'aux « portes » de la Baie des Veys.

Le livre de photos est aussi un excellent guide touristique pour en savoir plus sur le département. Pour chaque cliché, un texte présentant l'endroit photographié, avec en prime un flot d'anecdotes se rapportant à l'histoire du littoral. Parmi tous les clichés de ce nouvel album, on retiendra ceux consacrés à notre région toute proche, notamment le survol de Ouistreham, la Pointe du Siège ou encore la baie de Sallenelles. Images étonnantes qui mettent joliment en avant les espaces sensibles et naturels du bord de mer, aux portes de Caen.



Pratique. “Vol au dessus du littoral de Normandie”, éditions Big Red One, disponible début mai. Contacts : tél. 02 33 57 19 96.







