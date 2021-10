L'Avant match JS Cherbourg vs Istres : "s'appuyer sur notre collectif"

Il est des défaites qui ont relancé la JS Cherbourg dans la course, la saison passée. Gageons que l'écart de la semaine dernière face à Pontault-Combault (31-28) sera de celles là. "Ce match nous a mis le coup de règle sur les doigts" résume Morgan Youf-Pinsault, pivot emblématique du club. "Ce n'est pas toujours le cas, mais cette fois nous avons tout de suite fait notre mea culpa après la rencontre". Pour Julien Léonard, entraîneur adjoint, il n'y a "rien d'alarmant". "Il faudra remonter le curseur défensif, qui a pêché à Pontault" :

10 recrues à Istres

Ce ne sera malgré tout pas chose facile face à Istres, ex-pensionnaire de LNH, bien décidé à ne pas séjourner plus d'une saison en ProD2. "Ils ont recruté 10 joueurs à l'intersaison, sur le papier, c'est solide à tous les postes" constate Julien Léonard. Pour la JS Cherbourg, la clé du match sera donc la fluidité collective :

Le nouveau Chantereyne

Pour Morgan Youf-Pinsault, c'est peut-être le bon moment pour affronter Istres. "Avec Selestat, autre grand favori, ils ne survolent pas encore le classement. Et puis ils arrivent de loin, cela jouera peut être en notre faveur". Sans oublier le contexte, favorable aux Cherbourgeois. "Dans ce nouveau Chantereyne, avec la 4e tribune, on est vraiment englobés par l'ambiance... Et les simples spectateurs d'hier sont aujourd'hui devenus des supporters" :

Pratique. JS Cherbourg vs Istres, ce vendredi 25 septembre à 20h30, salle Chantereyne. Infos billetterie ici.