Paris (AFP). Ouverture dominicale: Paris va compter 12 zones touristiques internationales

Paris comptera dès cet automne douze "zones touristiques internationales" (ZTI) où les commerces pourront ouvrir le dimanche et tous les soirs de la semaine jusqu?à minuit, selon une information du Parisien/Aujourd'hui en France paraissant jeudi. Le quotidien dresse la carte des douze zones commerciales concernées dans Paris intra-muros : Saint-Germain, Rennes-Saint-Sulpice, Olympiades-Italie2, Saint-Emilion-Bibliothèque, Le Marais (sans la place de la République, mais avec le Haut-Marais et l'île Saint-Louis), Les Halles, Saint-Honoré-Vendôme, Montmartre (sans le boulevard Barbès), Haussmann, Maillot-Ternes (avec Wagram), Champs-Elysées-Montaigne et Beaugrenelle (avec une partie de la rue Saint-Charles). "Différentes retouches ont été apportées à la première version de la carte début août. En province, les cartes des ZTI de Cannes, Deauville et Nices seront dévoilées dans les prochains jours. Le décret sur les six gares parisiennes, dont les commerces pourront ouvrir le dimanche -mais pas jusqu?à minuit- est prévu pour le mois d?octobre", précise le quotidien. Défendue par Emmanuel Macron, la loi "croissance et activité", promulguée début août, élargit les ouvertures dominicales et nocturnes dans les nouvelles ZTI. Les magasins pourront y être ouverts tous les jours jusqu'à minuit, jusqu'à 52 dimanches par an. Le 15 septembre environ 200 salariés et syndicalistes du commerce parisien avaient manifesté devant Bercy pour marquer leur opposition au travail du dimanche et aux futures "zones touristiques internationales", une journée de grève est prévue le 15 octobre. Les modalités du travail du dimanche dans la capitale ont donné lieu à de fréquentes passes d'armes entre la maire de Paris Anne Hidalgo et M. Macron.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire