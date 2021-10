Rouen : interpellés suite à un vol en réunion

La Brigade Anti-Criminalité est requise ce mercredi 23 septembre à 2h du matin pour se rendre rue Louis Blanc à Rouen. Là, un requérant explique avoir surpris deux individus en train d'escalader le portail d'une habitation et en ressortir les bras chargés d'une télévision et d'un ordinateur avant de pénétrer dans un immeuble.

Le requérant décrit les deux individus, qui sont rapidement repérés par les forces de l'ordre. A la vue des policiers, les deux mis en cause prennent la fuite et s'enferment dans l'un des appartements de l'immeuble. Les policiers leur demandent d'ouvrir la porte. Les deux jeunes, nés en 1989 et 1991 et demeurant à Rouen, sont sortis sur le palier et ont reconnu les faits. Alcoolisés, ils ont été placés en garde à vue. Le téléviseur et l'ordinateur ont été retrouvés dans l'appartement, en plus d'une enceinte.