Deux journalistes d'Al-Jazeera, dont un Canadien, ont été libérés mercredi quelques heures après avoir été graciés par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a constaté un journaliste de l'AFP. Le Canadien Mohamed Fahmy et l'Egyptien Baher Mohamed, amnistiés dans le cadre d'une grâce présidentielle ayant touché au total l00 personnes, ont exprimé à leur sortie de prison l'espoir de retrouver le plus vite possible leur famille.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire