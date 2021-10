Le Caire (AFP). Jazeera: le journaliste canadien détenu renonce à sa nationalité égyptienne

Le journaliste égypto-canadien d'Al-Jazeera Mohamed Fahmy, détenu depuis plus de 13 mois en Egypte où il est accusé d'avoir "falsifié" des informations, renonce à sa nationalité égyptienne pour faciliter son expulsion vers le Canada, a annoncé mardi sa famille à l'AFP. Un autre reporter de la chaîne qatarie, l'Australien Peter Greste, comme lui condamné à 7 ans de prison, a été remis en liberté et expulsé vers l'Australie dimanche sur décret présidentiel. Une décision aussitôt saluée par la communauté internationale, qui s'était mobilisée pour la libération de MM. Fahmy, Greste et de l'Egyptien Baher Mohamed. Arrêtés en décembre 2013, les trois journalistes sont accusés d'avoir travaillé "illégalement" en Egypte et "falsifié" des informations en couvrant la répression sanglante de manifestations islamistes. "Il a signé les papiers il y a plus d'une semaine pour signifier qu'il renonçait à sa nationalité", a annoncé à l'AFP un membre de la famille de M. Fahmy, sous couvert de l'anonymat. Une information confirmée par un autre proche. Selon la loi égyptienne, les nationaux ou bi-nationaux doivent être jugés en Egypte et y purger leurs peines d'emprisonnements éventuelles. Mais si M. Fahmy obtient satisfaction et devient uniquement canadien, il pourra se voir appliquer une loi promulguée en novembre, autorisant sur décret présidentiel l'expulsion des étrangers condamnés à des peines de prison ou en instance de jugement. C'est en vertu de ce texte que M. Greste a été expulsé. Lundi, le ministre canadien des Affaires étrangères, John Baird, a confié à la chaîne canadienne CBC que la remise en liberté de M. Fahmy n'était plus qu'une question d'heures, des propos confirmés à l'AFP par son porte-parole Adam Hodge. Mardi, un responsable du gouvernement égyptien a assuré à l'AFP que "la procédure légale pour son expulsion touche à son terme".

