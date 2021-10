Hockey: premier derby perdu pour les Dragons de Rouen

C'est donc la première défaite de la saison pour les Jaunes et Noirs et qui plus est, face au voisin picard.

Ce sont les locaux qui se mettent en évidence en premier avec l'ouverture du score de Tim Crowder à 3:36 du début de la rencontre malgré une domination aux lancers des Rouennais. L'expérimienté Jason Krog parviendra à égaliser dans le second tiers temps à 6:44 avant que Joel Champagne ne redonne l'avantage aux Gothiques en milieu de tiers temps (2-1). Dans l'ultime tiers temps, Champagne s'offre un doublé et offre deux buts d'avance à son équipe. Nicolas Arrossamena réduira la marque pour les Dragons avant que Yorick Treille égalise à neuf secondes du buzzer (3-3).

Des tirs aux buts fatals à Rouen

Les deux équipes s'offraient donc une prolongation qui ne donne rien. En séance de fusillade, les Rouennais rataient leur tir de penalité pendant que les deux buteurs de la rencontre du coté amiénois parvenaient à inscrire deux tirs aux buts.

Rouen se positionne donc à la 2ème place de la poule B derrière les Amiénois à un point mais avec un match en plus à disputer.

Prochaine rencontre samedi 26 septembre avec la réception de Chamonix pour le compte de la 2ème journée de championnat.