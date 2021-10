Berlin (AFP). Séisme chez Volkswagen: 11 millions de voitures truquées en circulation

Le scandale des moteurs diesel du groupe Volkswagen a pris une ampleur inédite mardi, le constructeur allemand admettant que 11 millions de ses véhicules dans le monde étaient équipés du logiciel de trucage aux tests antipollution découvert aux Etats-Unis. Pour le deuxième jour consécutif, l'action Volkswagen a vécu une véritable descente aux enfers à la Bourse de Francfort où elle a perdu 19,82% sur la séance. En deux jours, elle a ainsi dévissé de 35%, effaçant 25 milliards d'euros de capitalisation boursière, et entraînant dans son sillage les autres titres automobiles sur les places européennes. En fin de journée, le patron du groupe, Martin Winterkorn, a présenté ses "profondes excuses" et affirmé n'avoir pas lui-même à l'heure qu'il est "les réponses à toutes les questions". Il a promis de faire la lumière sur l'affaire, semblant démentir indirectement les rumeurs d'éviction imminente qui avaient circulé dans la journée. Volkswagen a reconnu que "des enquêtes internes (avaient) montré que le logiciel en question était aussi présent dans d'autres véhicules diesel du groupe". Soit pas seulement des voitures de marque VW ou Audi aux Etats-Unis, comme avéré jusqu'alors, mais potentiellement aussi ailleurs dans le monde et sur d'autres marques comme Skoda et Seat. Volkswagen chapeaute douze marques de voitures, camions et motos. Le trucage, qui vise à contourner les tests antipollution au moyen d'un logiciel détectant le moment où ils sont effectués, concerne tous les moteurs diesel de type EA189, soit "un volume total d'environ 11 millions de véhicules dans le monde", selon le constructeur. Cela correspond à peu près au nombre de voitures que le groupe, qui a récemment détrôné Toyota comme numéro un mondial du secteur, vend en un an. - "Totalement merdé" - "Il va s'agir d'établir qui savait quoi, qui a pris les décisions", a déclaré Olaf Lies, ministre de l'Economie de l'Etat régional de Basse-Saxe, actionnaire de Volkswagen à hauteur de 20%, et membre du conseil de surveillance. Le président du comité d'entreprise, Bernd Osterloh, qui siège lui aussi à l'organe de contrôle, va demander à ce que "des conséquences personnelles en soient tirées", selon une lettre envoyée aux employés et diffusée par le quotidien populaire Bild. Selon l'autorité américaine EPA, qui a révélé l'affaire vendredi, Volkswagen avait été informé dès 2014 par les régulateurs d'écarts entre les émissions réelles et celles relevées lors de tests. A Berlin, la chancelière Angela Merkel a appelé ce grand nom de l'industrie allemande, fierté nationale, à "la transparence totale" sur cette supercherie. Plusieurs enquêtes pénales ont par ailleurs été ouvertes aux Etats-Unis, le pays où le scandale a éclaté, par le ministère de la Justice au niveau fédéral et par le ministère de la Justice de l'Etat de New York. "Aucune entreprise ne doit être en mesure d'échapper à nos lois environnementales et de faire de fausses promesses aux consommateurs", a déclaré le ministre de la Justice de l'Etat de New York Eric Schneiderman dans un communiqué. "Notre entreprise a été malhonnête () et avec mes mots en allemand on dirait qu'on a +totalement merdé+", a de son côté admis le PDG de Volkswagen America, Michael Horn. La Corée du Sud va conduire des tests, tout comme l'Allemagne, et l'Italie et la France ont annoncé l'ouverture d'investigations. En Allemagne, le ministre des Transports a annoncé la création d'une commission dont les membres --des fonctionnaires et des scientifiques-- vont se rendre dès cette semaine à Wolfsburg (nord), siège du groupe. Le ministre Alexander Dobrindt a déclaré n'avoir "aucune indication" d'agissements frauduleux d'autres constructeurs. - Emplois menacés ? - Volkswagen, qui pourrait devoir payer jusqu'à 18 milliards de dollars (16 milliards d'euros) d'amende rien qu'aux Etats-Unis, sans compter le coût des rappels et d'éventuelles procédures en justice, va mettre de côté 6,5 milliards d'euros sous forme de provisions dans ses comptes du troisième trimestre (juillet-septembre). De quoi sérieusement amputer le bénéfice annuel du géant de l'automobile, aux 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 600.000 salariés.

