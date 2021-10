Paris (AFP). Coupe Davis: Les joueurs adhèrent à mon plan affirme Noah

"J'ai un plan clair. Les joueurs adhèrent", a affirmé Yannick Noah, de retour à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis, mardi lors d'une conférence de presse à Roland-Garros. Le lauréat de Roland-Garros 1983, qui a "des contacts avec tous les joueurs", veut qu'ils soient tous concernés y compris des tennismen encore jamais sélectionnés comme Benoit Paire. "J'ai des contacts avec tous les joueurs: (Gilles) Simon, (Richard) Gasquet, (Jo-Wilfried) Tsonga, (Gaël) Monfils, (Nicolas) Mahut, (Pierre-Hugues) Herbert, (Julien) Benneteau, (Adrian) Mannarino, (Benoit) Paire. Je veux que tous les joueurs soient concernés. Je veux qu'ils sachent comment on va fonctionner", a expliqué Noah. "Je n'ai pas encore vu tout le monde, a-t-il nuancé. J'aurai la possibilité d'en voir un maximum à Bercy (novembre). On a la chance d'avoir un peu de temps, puisque le premier tour aura lieu en mars." Le capitaine vainqueur des campagnes 1991 et 1996 veut accentuer le soin pris sur le double. "Il faut montrer aux joueurs que le double a son importance. Nous avons de bons joueurs de simple qui peuvent être très bons en double. On peut être plus performants en double", a-t-il souligné.

