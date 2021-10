Paris (AFP). Coupe Davis: Yannick Noah veut faire preuve d'autorité

Yannick Noah, de retour à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis, a affirmé qu'il fallait "faire preuve d'autorité" avec les joueurs français pour regagner le Saladier d'argent, a-t-il affirmé mardi en conférence de presse. Le capitaine victorieux des campagnes 1991 et 1996 a été nommé lundi aux commandes des Bleus après l'éviction d'Arnaud Clément la semaine dernière. "Il faut un cadre bien défini. A partir du moment où le cadre est défini, celui qui sort du cadre, sort. Il n'y aura pas un, pas deux, pas trois avertissements. Quand on se dit les choses, on fait les choses. A ce moment là, oui il faut faire preuve d'autorité", a expliqué le lauréat de Roland-Garros 1983. "Parfois, il faut savoir mettre de côté quelqu'un qui est ton leader, ton ami. On est tous potes, tous très proches au delà du tennis. C'est peut-être à ce moment qu'il faut faire preuve d'autorité. Je pense que cela a manqué", a ajouté Noah, 55 ans, qui sera aux commandes de la France pour la troisième fois. Depuis sa dernière victoire en 2001, la France a subi trois échecs en finale de la Coupe Davis en 2002 et 2010 sous la direction de Guy Forget et en 2014 sous le mandat d'Arnaud Clément.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire