CFA : Mondeville reste sur le bon chemin

En préservant leur cage inviolée face au deuxième de CFA 2, par ailleurs largement meilleure attaque de la poule, ils ont obtenu l'essentiel. « On n'est pas brillants, mais on n'est pas mis non plus en difficulté, analyse leur coach Jean-François Péron. On est dans la continuité de ce que je demande et cette régularité est intéressante. Dans l'état d'esprit, il se passe quelque chose entre les joueurs. »

Mondeville premier non-relégable

Solides défensivement mais brouillons balle au pied, les coéquipiers de Pierre Sorin se sont procurés plus d'occasions que leurs adversaires bretons, souvent sur coup-franc, sans les concrétiser. « Le résultat n'est pas décevant, j'aurais signé pour ça », assure Péron. Samedi 2 avril, son équipe passera d'un extrême à l'autre puisqu'elle sera opposée à la meilleure défense du championnat, Concarneau. Pour l'heure, Mondeville est premier non-relégable avec deux points d'avance sur la zone rouge.