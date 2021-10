Cycliste tué à Beaumont-Hague : une octogénaire condamnée

L'accident s'était produit le dimanche 11 janvier, à 10h20, près du château de Beaumont-Hague, sur la RD901. Une Hercquevillaise de 88 ans, qui se rendait à la messe, avait entrepris de doubler un groupe de onze cyclistes. Eblouie par le soleil, elle avait alors percuté accidentellement deux d'entre eux, en tentant de se rabattre.

L'un des cyclistes, un habitant de Tonneville âgé de 49 ans, avait bénéficié d'une ITT de 21 jours à la suite des blessures causées par l'accident. Le second, âgé de 58 ans, avait été évacué vers l'hôpital de Cherbourg avant de succomber quelques heures plus tard.

Permis de conduire annulé

L'octogénaire était jugée ce 22 septembre au tribunal correctionnel de Cherbourg. L'enquête a démontré qu'elle avait franchit une ligne blanche continue afin d'effectuer son dépassement. Elle n'avait pas d'alcool ou de produit stupéfiant dans le sang au moment de l'accident.

Titulaire du permis de conduire depuis 1967, elle avait conservé ses 12 points jusqu'au drame survenu ce 11 janvier. Ce mardi, les juges l'ont condamnée à verser 300 euros d'amende, et ont annulé sont permis de conduire. Elle ne pourra pas tenter de le repasser avant un an. Le montant des dommages et intérêts sera fixé en février prochain.