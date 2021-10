Hockey : après Rouen-Morzine, le match vu des tribunes

"Je vois bien les Dragons finir dans le dernier carré" Bastien

Bastien pratique le hockey depuis environ une quinzaine d'années et est devenu par la force des choses un supporter aguerri des Dragons de Rouen.

Qu'avez-vous pensé du niveau de ce match?

"Ce n'était pas un match extraoridinaire: le jeu était haché par le nombre de penalités sifflées par un arbitre qui avait le sifflet un peu facile je trouve. Il y a eu également pas mal de fautes d'inattention de la part des Rouennais mais au final, l'équipe s'en sort bien car elle a réussi à tuer toutes ses penalités du match et a obtenu une grosse victoire."

Et concernant le niveau de l'équipe?

"J'ai bien senti la différence de niveau entre les deux équipes et elle pourrait s'accentuer car Rouen est encore en rodage avec Jason Krog qui dispute seulement son deuxième match et Damien Raux qui revient de blessure et qui est apparu en fin de match. Le gardien Dany Sabourin semble de plus en plus serein aussi, c'est très prometteur."

Avez-vous déjà un pronostic pour la fin de saison?

"Le championnat se resserre de plus en plus au fil des saisons mais je vois bien les Dragons finir dans le dernier carré minimum avec Grenoble qui semble également très fort et le champion de France en titre Gap avec leur coach Luciano Basile qui sait toujours y faire - la preuve en Champion's Hockey Ligue où l'équipe a remporté son dernier match - ne devrait pas être loin non plus."