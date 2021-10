Le Pape François a appelé samedi les Etats-Unis et Cuba à "continuer d'avancer sur le chemin" du rapprochement, au début d'un voyage historique dans les deux pays. "J'encourage les responsables politiques (cubains et américains) à continuer sur ce chemin et à développer toutes leurs potentialités", a déclaré le souverain pontife peu après son arrivée à Cuba pour une mini-tournée qui le mènera ensuite aux Etats-Unis.

