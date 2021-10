Versailles (AFP). Kapoor à Versailles: la justice ordonne de retirer les tags antisémites

La justice a ordonné samedi au Château de Versailles de retirer "sans délai" de la vue du public des tags antisémites inscrits sur la sculpture "Dirty Corner" d'Anish Kapoor installée dans le parc. Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi vendredi par l'association Avocats sans frontières et un conseiller municipal (DVD) de Versailles, Fabien Bouglé, a estimé que les inscriptions portaient atteinte à l'ordre public et "en particulier à la dignité de la personne humaine". Le juge "a enjoint à la présidente du Château de Versailles de prendre immédiatement toutes mesures propres à faire cesser l'exposition au public" de ces tags. Surnommée le "vagin de la reine", la sculpture monumentale, une trompe d'acier de 60 m de long à la connotation sexuelle évidente, a été vandalisée trois fois depuis juin, dont deux ces dernières semaines. Elle a notamment été dégradée le 6 septembre par de grandes inscriptions à la peinture blanche de caractère antisémite. Anish Kapoor avait demandé dans un premier temps à ce que ces tags ne soient pas retirés, estimant que désormais "ces mots infamants faisaient partie" de l'?uvre. Vendredi, le Château avait annoncé que ces inscriptions seraient finalement "masquées" sous le contrôle de l'artiste. L'opération devrait commencer lundi et durer environ une semaine, a précisé un responsable du Château lors de l'audience. Dans sa décision, le juge des référés a précisé que les mesures prises pour que les tags antisémites ne soient plus visibles "devront être maintenues jusqu'à l'achèvement de l'intervention prévue le lundi 21 septembre en vue de leur occultation définitive".

