Hockey: début de la Ligue Magnus pour les Dragons de Rouen

C'est donc plus de six mois après l'élimination prématurée en quart de finale de playoffs face à Epinal la saison dernière que les Jaunes et Noirs reprennent le chemin du championnat.

Après déjà trois rencontres officielles disputées depuis le début de la saison pour autant de victoires (deux en Coupe de la Ligue puis une lors du match des champions), les Dragons lanceront vraiment leur saison ce soir avec la réception d'une équipe qui a disputé pour l'instant deux rencontres officielles, également en Coupe (une défaite contre Chamonix 1-3 puis une victoire contre Dijon 5-4).

Olivier Dame-Malka manquera ce match suite à la suspension de deux matchs dont un avec sursis, une peine écopée après la bagarre contre Strasbourg lors du dernier match.