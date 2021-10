Paris (AFP). Un ex-jihadiste, arrêté en août, projetait un attentat contre une salle de concert

Un ex-jihadiste, qui avait brièvement séjourné en Syrie et avait à son retour le projet de mener un attentat contre une ou des salles de concert en France, a été arrêté en août, a-t-on appris vendredi de source policière, confirmant une information de BFMTV. A ce stade, on ne lui connaît pas de préparation logistique plus avancée, a assuré cette source. Il avait séjourné seulement une semaine en Syrie et, après s'être blessé à l'entraînement, il était rentré en France avec la mission de passer à l'acte, a-t-elle ajouté. L'homme arrêté n'était pas connu des services de police et n'avait pas de casier judiciaire avant son départ en Syrie, a précisé à l'AFP cette source. Cette arrestation est survenue sept mois après les sanglants attentats de janvier contre Charlie Hebdo et un supermarché cacher de Paris, qui ont causé la mort de 17 personnes, en plus des trois jihadistes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire