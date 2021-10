Manifestations agricoles : 80 plaintes déposées dans le Calvados et la Manche

Des plaintes ont été déposées pour des infractions qui vont de simples "tags" sur les permanences de parlementaires à des "dégradations graves". Le parquet de Caen a recensé 38 procédures dont 32 issus de plaintes pour un préjudice total évalué par les victimes présumées à 2,2 millions d'euros. Le parquet de Caen couvre l'ouest et le sud du département et la capitale régionale. C'est la direction des territoires et de la mer (DDTM) du Calvados qui évoque les dégâts les plus importants : 820 000 euros.