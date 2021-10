Paris (AFP). Mistral: l'Assemblée approuve l'annulation de la vente à la Russie

L'Assemblée nationale a approuvé jeudi, par 13 voix contre 8, l'accord franco-russe du 5 août qui a annulé la vente de deux navires de guerre Mistral à la Russie, en raison de l'implication de Moscou dans la crise ukrainienne. Les socialistes et les radicaux de gauche ont soutenu cet accord, l'UDI s'est abstenue tandis que les Républicains, le Front de gauche et l'extrême droite ont voté contre, jugeant "la parole de la France" décrédibilisée et le coût final pour les dépenses publiques trop incertain. Le Sénat se prononcera à son tour le 30 septembre sur ce projet de loi d'approbation de l'accord.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire