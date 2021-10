Matmatah: les 20 ans de la création du groupe

L'année 2015 marque les 20 ans de la création de Matmatah. A cette occasion, le 25 septembre 2015 sortira un double Best Of : Antaology en version digipack 2 CD, disponible aussi sur toutes les plateformes de téléchargement. Inclus 40 titres dont des inédits, des raretés, des versions alternatives, des live, etc... dont le single inédit TRICERATOPS.

Antaology est également disponible en coffret deluxe édition limitée & numérotée à 2000 ex. avec un livret 60 pages, 2 CD et 2 DVD, disponible en pré-commande et pour une réception avant la date de sortie..