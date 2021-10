Trafic d'héroïne à Port-en-Bessin : 9 interpellations

A bord d'un chalutier de Port-en-Bessin, un chien dressé à la recherche de stupéfiants et d'argent, a permis de découvrir il y a quelques jours 1 600€. 1 600€ c'est la somme qui correspond à une semaine de consommation d'héroïne pour l'un des 9 hommes interpellés. Les consommateurs sont agés de 20 à 25 ans et auraient eu un rôle à jouer dans un trafic d'héroïne entre septembre 2009 et mars 2010. 1,8 kg d'héroïne aurait été vendu. Le trafic total est estimé à plus de 80 000€. Huit des neuf accusés attendent leur jugement. Le neuxiéme a été jugé et condamné à six mois de prison ferme il y a quelques jours à Caen. La police, quant à elle, poursuit ses investigations.



