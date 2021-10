Les agriculteurs de la Manche font un don d'une tonne de légumes à la Banque Alimentaire et aux Restos du Coeur

Dans le cadre de la Journée nationale du don alimentaire, les agriculteurs de la Manche font un don de plus d'une tonne de légumes et de produits laitiers à la Banque Alimentaire et aux Restos du Cœur.