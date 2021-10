Route 66 : plus qu'une route, un mythe

Elle traverse les États-Unis d'Est en Ouest, de Chicago à Santa Monica : la route 66, 2 448 miles (3 940 kilomètres), est construite au début des années 20. Il s'agissait alors du premier axe transcontinental goudronné du pays. Les Américains l'appellent encore aujourd'hui, 30 ans après son déclassement, "The Mother Road" ou "Main Street USA". Il faut dire que la route 66 est un monument. Et en juin, le thermomètre s'y affole régulièrement pour frôler, voire dépasser, les 90 degrés Fahrenheit (soit près de 33°C).

Une route riche

de sa diversité

En voiture, à moto, parfois en camping-car, les modes de déplacement ne manquent pas pour découvrir les étendues souvent désertiques entre les principales villes traversées par la route 66. Chicago, Saint-Louis, Springfield, Joplein, Tulsa, Oklahoma City, Amarillo… Il faut plusieurs semaines pour venir au bout de ce spectacle tellement riche de sa diversité. Santa Fé, capitale du Nouveau-Mexique, en est l'illustration. Les façades de son centre-ville semblent tout droit sorties d'un décor de cinéma, au point qu'il n'est pas impossible de se demander si réellement, passé les portes, il y a de la vie. Tout autour, les maisons aux couleurs de terracotta (terre cuite) et l'art indien, présent sous chaque arcade de la place centrale, ont de quoi plonger les visiteurs dans une autre époque. Plus loin, après avoir passé Albuquerque, et admiré l'immensité des paysages ponctués de panneaux publicitaires géants, de réservoirs d'eau plantés au milieu de nulle part tout comme de moulins à vent si spécifiques aux fermes américaines, les villes se succèdent. Toutes ou presque ont le point commun d'avoir été pensées autour d'une rue principale, ce qui ajoute au sentiment de ne faire que les traverser. Certaines haltes sont néanmoins indispensables. À Gallup, El Rancho Hotel continue de vivre sur sa légende. L'acteur James Dean y aurait séjourné et aurait au bar commandé deux bières. L'une pour lui, l'autre pour son cheval !

Un détour par Vegas ?

Meteor Crater (cavité d'environ 1 300 mètres de diamètre, formée par la chute d'une météorite il y a près de 50 000 ans) présente aussi un intérêt remarquable, tout comme les parcs nationaux de Petrified Forest et Painted Desert, qui rassemblent une collection incroyable de troncs d'arbre fossilisés. Mais ce qui constitue l'une des plus belles étapes de ce voyage, c'est un arrêt indispensable au Grand Canyon, non loin de Flagstaff (Arizona).

Une beauté stupéfiante et insaisissable, au cœur d'une vallée muette, creusée par le majestueux fleuve Colorado.

Une fois à Kingman, certains font un détour par Las Vegas, au milieu du désert. La capitale des jeux d'argent. D'autres filent directement à Santa Monica, tout près de Los Angeles et de son célèbre quartier Hollywood, qui marque la fin de la route 66. Une dernière étape en bord de mer, aux portes de l'océan Pacifique.