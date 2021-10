Kalen Damessi, un international togolais à Quevilly Rouen Métropole !

"Il a fallu être patient." Cette phrase, prononcée par Manu Da Costa, prend tout son sens lorsque l'on sait que le coach était en contact avec Kalen Damessi depuis la fin de championnat. Déjà, à l'époque, l'affaire semblait entendue : "Je m'étais engagé verbalement", assure aujourd'hui l'attaquant 17 sélections avec le Togo.

"Je suis venu pour marquer des buts"

Mais entre temps, il a fallu que le joueur guérisse de sa blessure à la cheville. L'intérêt de clubs étrangers - "notamment en Belgique et en Espagne", dixit le joueur - a pu retarder son arrivée sur les bords de Seine. Il est désormais officiellement un Rouge et Jaune. Et a hâte de revêtir ses nouvelles couleurs : "Je n'ai qu'un seul objectif, comme le coach et les autres joueurs, c'est la montée. Je suis venu pour marquer des buts."

Des buts, c'est ce qu'attend Manu Da Costa de son nouveau joueur. Pour l'heure, l'attaque de QRM n'a pas beaucoup fait trembler les filets. Seulement cinq fois en cinq journées. Et l'équipe n'a inscrit qu'une seule fois à deux reprises dans le même match, samedi dernier contre à Boulogne-Billancourt. Kalen Damessi pourra ainsi apporter un profil différent : "Je suis polyvalent, je peux jouer dans l'axe sur les côtés. Je suis un joueur qui aime la profondeur et prendre les espaces."

Bientôt un 4-4-2 ?



Manu Da Costa, lui, va pouvoir expérimenter d'autres tactiques : "Pendant la préparation, nous avions travaillé sur trois schémas. Mais en match, nous n'en avons utilisé qu'un seul, faute des joueurs pour en tester d'autres." L'arrivée du Togolais pourrait donc permettre au coach d'expérimenter un système à deux attaquants où il épaulerait Medhy Guezoui, buteur le week-end dernier.

Kalen Damessi ne devrait cependant pas être sur le terrain ce week-end contre Arras : "Je termine ma rééducation suite à ma blessure à une cheville en fin de saison dernière. Je pourrais revenir dans deux ou trois semaines."