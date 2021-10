Le secret du hit révélé au grand public. Évidemment, ça fait le buzz sur le web.

Ce groupe s'appelle « Axis of Awesome ». Il aura fallu quelques jours seulement pour que cette vidéo traverse la manche et nous parvienne. C'est lors du Red Nose Day, retransmis sur la BBC le 14 mars dernier (ndlr : une sorte de téléthon britannique), que les membres de ce groupe ont pu prouver, avec humour, que tous les plus grands hits sont construits autour de 4 accords. Avec ces accords, ils interprètent un medley de près de 4 minutes 30 d'environ 40 titres. Faites le calcul, ils changent de titre toutes les 6/7 secondes. Parmi les titres interprétés : James Blunt « you're beautiful », Elton John « can you feel the love tonight », Lady Gaga « Paparazzi », les Black Eyed Peas « Where Is The Love », The Calling « Wherever You Will Go », ou encore U2 « With Or Without You ». Regardez.