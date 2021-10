ZURICH (AFP). Fifa: des actifs saisis et de nouvelles poursuites prévues

Dans le cadre de son enquête pour corruption dans le monde du football, la justice américaine prévoit d'engager des "poursuites contre d'autres personnes et organisations", a indiqué lundi à Zurich la ministre américaine de la Justice, Loretta Lynch. Dans le cadre du volet suisse de l'enquête, sur les conditions d'attribution des Mondiaux-2018 et 2022 à la Russie et au Qatar, "des actifs financiers ont été saisis, y compris des appartements dans les Alpes suisses", a ajouté le procureur suisse, Michael Lauber, lors de la conférence de presse commune avec Mme Lynch, précisant, selon une analogie sportive, que l'enquête "est encore loin de la mi-temps".

