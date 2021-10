Cantonales: Marine le Pen est candidate dans les 1.900 cantons

Il a résumé en quelques mots la "stratégie du Front national": "mettre sur les affiches non pas les candidats, mais des photos de Marine Le Pen, partout!" .

"Marine Le Pen est candidate dans les 1.900 cantons!", a ironisé le maire de Meaux, devant quelque 200 militants hilares.

M. Copé, qui veut reconquérir le département tenu d'une courte majorité par le PS, s'est attardé ensuite sur "les profils" des candidats frontistes en lice sur ses terres, "parce que ça vaut la peine".

"Véronique Bel, vous connaissez pas? Elle est candidate à la Ferté-sous-Jouarre, canton que le monde entier connait désormais pour être l'un des cantons où le FN est en finale avec le PS, et qui a eu droit à tous les reportages". Mme Bel "n'habite pas le canton, et personne ne connait son visage". "Elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas être filmée, ni photographiée", a expliqué M. Copé. "Car elle a peur d'être reconnue!".

Bref détour ensuite sur le canton de Melun Sud. "La candidate du Front national s'appelle Nadine Lecomte", qualifiée pour le 2ème tour. Au lendemain du 1er tour, "elle ignorait sa présence au second".

Vient le tour de "Béatrice Nicolaï", candidate frontiste dans le canton de Lisy-sur-Ourc. Elle, elle a accordé une interview à France 3. "De dos!".

Autre exemple cité, dans un canton que M. Copé n'a pas identifié: un nonagénaire "né en 1917 et qui réside dans une maison de retraite".

Le secrétaire général de l'UMP était venu soutenir, dans le canton Nord de Meaux le candidat UMP, Olivier Morin, qui sera opposé au second tour à la candidate du Front national, Marie-Christine Arnautu. En Seine-et-Marne, le FN s'est qualifié pour le second tour dans 12 cantons (sur les 23 renouvelables). Il sera présent dans une triangulaire, cinq duels face à l'UMP, cinq autres face au PS, et un face au PCF.

AFP.