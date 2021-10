Paris (AFP). Audience record de 10 millions pour le dernier JT de Claire Chazal

Plus de 10 millions de téléspectateurs ont suivi dimanche le dernier journal télévisé présenté par Claire Chazal sur TF1, une audience record pour ce jour de la semaine jamais atteinte depuis l'interview de Dominique Strauss-Kahn, en septembre 2011, a-t-on appris lundi. Ce dernier JT de la présentatrice, a été regardé par 40,8% des téléspectateurs (10,2 millions), selon les chiffres de Médiamétrie. L'édition du 20H00 de dimanche sur TF1 n'avait pas atteint un tel score depuis l'interview de Dominique Strauss-Kahn le 18 septembre 2011 avec 12,5 millions de téléspectateurs (44,4% de part d'audience). Pantalon noir et chemise blanche immaculée, cheveux blonds tirés en arrière, Claire Chazal, a fait part à la fin de son dernier JT de son "immense tristesse de ne plus pouvoir assumer la mission que lui avait confiée Francis Bouygues". "Je vous remercie infiniment d'avoir été fidèles pendant 24 ans à ces journaux du week-end, j'ai été très heureuse et fière de les présenter, nous avons tissé ensemble un lien très fort, extrêmement précieux pour moi", a-t-elle dit. Claire Chazal quitte la chaîne au terme d'une éviction éclair: le PDG de TF1 Nonce Paolini a convoqué la journaliste par SMS le 30 août, indiquant être inquiet de la baisse des audiences, en recul depuis un an, selon une source interne à TF1. Il l'a ensuite reçue le jeudi suivant pour lui annoncer son remplacement et lundi la chaîne a annoncé son départ prochain en une seule phrase sur son site, puis précisé dans la semaine que ce dimanche serait en fait son dernier JT.

