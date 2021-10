Paris (AFP). Sobriété et tristesse de Claire Chazal pour son dernier JT

Pantalon noir et chemise blanche, cheveux blonds tirés en arrière, Claire Chazal a présenté dimanche soir sur TF1 son dernier JT, après 24 ans aux commandes des journaux du week-end, une longévité devenue rare à la télé Débarquée par le PDG Nonce Paolini pour cause de mauvaises audiences, la présentatrice de 58 ans a mené son journal comme d'habitude, avec le sourire. Elle s'est juste permise une courte allocution de fin pour exprimer son "immense tristesse de ne plus pouvoir assumer la mission que (lui) avait confiée Francis Bouygues". "Je vous remercie infiniment d'avoir été fidèles pendant 24 ans à ces journaux du week-end, j'ai été très heureuse et fière de les présenter", a-t-elle déclaré. Elle a aussi rendu hommage à l'"immense talent" de la rédaction, mais sans un mot pour la direction actuelle de la chaîne. Juste après le journal, hors plateau, longuement applaudie par les journalistes et amis présents, elle a fondu en larmes et pris la parole pour dire : "c'est un déchirement", a raconté à l'AFP un témoin de la scène. Ce dernier JT de la présentatrice, commenté par des milliers de tweets, devrait faire un succès d'audience, au vu des premiers chiffres d'audience sur les box, selon la presse spécialisée. En coulisses, de nombreux journalistes de la rédaction, des stars amis -- Daniel Auteuil, Marc-Olivier Fogiel, l'écrivain Philippe Besson-- mais aussi ses proches, dont son fils François, étaient venus assister avec émotion à ce dernier plateau, a rapporté une source interne au groupe. Claire Chazal quitte la chaîne au terme d'une éviction éclair : le PDG de TF1 Nonce Paolini a convoqué la journaliste par SMS le 30 août, puis l'a reçue le jeudi suivant pour lui annoncer son remplacement. Lundi la chaîne a annoncé son départ en une seule phrase sur son site, avant de préciser dans la semaine que ce dimanche serait son dernier JT. Elle sera remplacée par Anne-Claire Coudray, 38 ans, à la quelle Claire Chazal a souhaité dimanche d'avoir "tous les bonheurs" qu'elle a connus à ce poste. Longtemps chouchoute des téléspectateurs, même si un sondage dimanche prédit son rapide "zapping", Claire Chazal a reçu cette semaine des centaines de messages de soutien. - Durer est devenu rare - Durer plus de 20 ans à l'antenne d'un JT est devenu une rareté: seul Jean-Pierre Pernaut, avec ses 27 ans de 13 heures sur TF1, peut encore afficher un tel score. TF1 avait poussé dehors en 2008 Patrick Poivre d'Arvor, aux commandes du 20 heures depuis 21 ans. Avant lui, Yves Mourousi était resté 13 ans dans ce poste. En face, David Pujadas ne compte "que" quatorze ans au 20 heures de France 2, ce qui est néanmoins un record pour la chaîne publique. Les mauvais résultats des JT de Claire Chazal s'inscrivent dans un contexte globalement difficile pour la première chaîne française, qui a enregistré en août son 12e mois consécutif de baisse et son plus mauvais score depuis sa privatisation en 1987, à 20,1% de part d'audience. Sur Twitter, des milliers de messages d'au revoir tombaient en cascade dimanche soir, postés par des fans mais aussi de nombreuses personnalités. "Vous m'avez toujours porté bonheur. Je vous regretterai, comme des millions de téléspectateurs", a par exemple tweeté Michel Polnareff.

