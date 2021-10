Hockey: Le RHE 76 remporte son premier trophée de la saison !

Ils l'ont fait! après un premier match aboutit mardi dernier en coupe de la Ligue face à Epinal lors de l'ouverture officielle de la saison et une victoire 3-0, les jaunes et noirs n'ont pas laissé filé leur chance et remportent pour la 3ème fois le mach des champions après les éditions 2010 et 2012.

Les Rouennais ouvrent assez rapidement la marque au tableau d'affichage par l'intermédiaire d'Olivier Labelle à l'affût près de la cage adverse. Ils doublent même la mise cinq minutes plus tard par Dustin Whitecotton.

Malgré ces deux buts d'avance, les Gapençais parviennent à revenir dans la partie grâce à un but de Karel Richter à la 12ème minute de ce premier tiers temps 2-1.

Au retour de la première pause, les Rapaces parviennent à égaliser par Bostjan Colicic à moins d'une minute après la reprise.

Les dragons ne lâchent rien et il faudra un peu plus de quatre minutes pour qu'ils reprennent l'avantage à la marque par Loic Lampérier. Plus rien ne sera marqué lors de ce 2ème tiers temps.

Dans l'ultime tiers temps, les joueurs de Fabrice Lhenry profitent d'une supériorité numérique pour faire le break dans cette rencontre par François-Pierre Guenette.

Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre, les Normands s'offrent donc le premier titre mis en jeu cette saison face au champion de France en titre.

Prochain match mardi 15 septembre avec la reception de l'Etoile Noire de Strasbourg pour le compte de la 2ème journée de la phase de poule de coupe de la Ligue.