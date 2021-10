Coffs Harbour (Australie) (AFP). Rallye d'Australie: Ogier vainqueur et champion du monde pour la 3e fois

Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia (VW Polo-R) sont devenus champions du monde des rallyes pour la 3e fois en remportant le Rallye d'Australie, dimanche à Coffs Harbour. Le Français a signé les cinq temps scratch (ES13 à ES17) de la 3e et dernière journée, dimanche matin, et terminé avec en prime les trois points de bonus de la Power Stage. Le podium est complété par son coéquipier finlandais Jari-Matti Latvala, 2e à 12 secondes, et par le Britannique Kris Meeke (Citroën DS3), 3e à 32 secondes, qui a résisté tout le week-end aux pilotes Volkswagen.

