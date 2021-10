Paris (AFP). Orages et pluie-inondation: sept départements maintenus en vigilance orange

Sept départements sont maintenus en vigilance orange pour des orages et pluie-inondation pour la journée de dimanche, selon Météo France. Les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, la Lozère et le Var sont concernés par cet "épisode pluvio-orageux intense". Des vigilances crues sur l'Hérault, l'Aveyron, le Tarn et le Gard sont également en vigueur, précise la même source. Vers 4H00 dimanche, Météo France constatait que la perturbation pluvio-orageuse, dont une partie active perdure de l'Hérault vers la Lozère, se décalait vers les Bouches-du-Rhône. L'institut de prévisions météorologiques note "quelques cumuls remarquables": plus de 357mm sur les 12 dernières heures à la Vacquerie et 264mm en 12 heures à Soumont pour le département de l'Hérault, 237mm à Genolhac à l'extrême nord-ouest du Gard, et des valeurs dépassant les 180mm sur l'Ardèche. Pour les heures qui viennent, Météo France prévoit que sur le Languedoc et les Cévennes (Ardèche comprise), "la perturbation continue d'engendrer des remontées instables depuis la Méditerranée pour générer un système orageux très actif" qui atteint actuellement le littoral des Bouches-du-Rhône. Ces orages pourront encore donner de la foudre, de fortes intensités pluvieuses horaires, de fortes rafales de vent, voire de la grêle, selon la même source. Une accalmie est ensuite attendue sur le Languedoc en cette fin de nuit de samedi à dimanche, et dimanche matin, avant une reprise progressive de pluies orageuses dans l'après-midi et une nouvelle intensification prévue dimanche soir. Samedi soir, les violents orages qui se sont abattus sur le sud-est de la France ont provoqué la fermeture de l'autoroute A75 dans les deux sens à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Montpellier. Dans un communiqué publié dimanche vers 00H15, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a adressé "son entier soutien aux habitants et aux services de sécurité et de secours qui font face" à cette perturbation de forte intensité. Dans le secteur de Lodève, les précipitations ont atteint des niveaux très élevés, dépassant plus de 300 mm en à peine quelques 3 heures, souligne notamment le ministère. Elles ont provoqué l'inondation de la ville et les sapeurs-pompiers ont dû procéder à 41 mises en sécurité et 27 sauvetages. L'A75 est coupée, "en raison également de chutes de roches", indique le communiqué ministériel. "Plusieurs dizaines d'usagers de l'autoroute bloqués ont été pris en charge par la mairie de Lodève, évacués par la gendarmerie et dirigés vers un hébergement mis à disposition par la commune". A Ganges, les secours sont intervenus près de 65 fois pour mettre en sécurité les habitants et ils ont réalisé 5 sauvetages, ajoute-t-il. "A cette heure, on ne déplore fort heureusement aucune victime", souligne le ministère. M. Cazeneuve a également salué "l'engagement et le professionnalisme des sapeurs-pompiers, des gendarmes et des policiers nationaux, des élus et des agents des collectivités, tous mobilisés, sans relâche, pour protéger les populations" et exprimé "sa solidarité auprès des personnes sinistrées" tout en appelant à la prudence.

