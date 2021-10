Montpellier (AFP). Orages violents dans l'Hérault: inondations à Lodève, l'A75 toujours coupée

De violents orages se sont abattus samedi soir puis dans la nuit sur le sud-est de la France, surtout dans l'Hérault où l'autoroute A75 à l'ouest de Montpellier a été coupée à la hauteur de la petite ville de Lodève. Aucune victime n'est à déplorer dans les onze départements placés samedi en vigilance orange dans le centre est et le sud-est du pays. L'épisode orageux dans le Languedoc-Roussillon s'est déplacé dans la nuit vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et s'atténuait dimanche matin. Seul l'Hérault demeurait en vigilance orange inondations. Dans le secteur de Lodève - 7.000 habitants environ - les précipitations ont atteint samedi soir des niveaux très élevés, dépassant plus de 300 mm en à peine trois heures. Elles ont provoqué l'inondation de la ville et les sapeurs-pompiers ont dû procéder à 41 mises en sécurité et 27 sauvetages. L'A75 qui relie Clermont-Ferrand à Béziers, coupée en raison de ruissellements et de chutes de roches, demeure fermée à hauteur de Lodève. "L'autoroute est coupée dans les deux sens au niveau de l'échangeur de Lodève suite à un effondrement de chaussée. Les travaux démarreront dès que possible, mais à ce stade il est impossible d'indiquer quand l'autoroute sera rouverte à la circulation", a indiqué la préfecture de l'Hérault. Un point est en cours dimanche matin à la préfecture avec le conseil départemental et la Direction interrégionale des routes, pour évaluer l'étendue des dégâts sur l'autoroute A75 et le réseau secondaire dans les hauts cantons de l'Hérault, après les fortes précipitations survenues samedi. Une centaine d'usagers de l'A75 bloqués avaient été évacués samedi soir par la gendarmerie, pris en charge par la mairie de Lodève et dirigés vers un hébergement mis à disposition par la commune, selon Frédéric Loiseau, directeur de cabinet de la préfecture. A Ganges, à 45 km au nord de Montpellier, les secours sont intervenus près de 65 fois pour mettre en sécurité les habitants et ont réalisé cinq sauvetages. Le Gard a été aussi touché par l'épisode pluvieux-orageux intense notamment,sur les Cévennes du Vigan et le bassin alésien. A la demande de leurs propriétaires, deux campings dans le secteur d?Anduze et un cinéma à Alès ont été évacués. En renfort des équipes de secours de permanence, 48 personnels d?intervention et 36 sapeurs pompiers avaient été mobilisés. Ils ont effectués 48 interventions dont une dizaine de mises en sécurité ou sur des feux de bâtiment à cause de la foudre. Le préfet du Gard a engagé chacun "à rester très vigilant et à se tenir au courant de l?évolution météorologique ( ) compte tenu de l?arrivée d?une nouvelle perturbation en fin de journée" dimanche. A titre préventif, 13 ponts submersibles ont été fermés.

