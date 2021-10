Malherbe : la belle histoire de Benjamin Morel

C'est le cas de Thibault Moulin, 21 ans, qui a signé son premier contrat professionnel il y a quelques semaines avec Malherbe. Il gravit d'ailleurs d'autant plus vite les échelons qu'il est cette semaine en sélection espoir. C'est aussi le cas de Benjamin Morel, qui lui aussi a signé pro il y a peu. Et il ne cache pas son plaisir.



Passé par Mondeville, les PTT Caen, Ifs, Alençon ou Dives la saison passée, il a rejoint Malherbe l'été dernier, avant de se faire une place en CFA avec la réserve. Il y a inscrit six buts depuis le début de la saison. La belle histoire qu'il vit cette année ne lui fait pas pour autant oublier des périodes plus galères, "notamment à Alençon".



Depuis son baptême en Ligue 1 contre Valenciennes le 19 février dernier, il a été utilisé à trois autres reprises par le coach Franck Dumas. Il a même été titularisé contre Saint-Etienne début mars. Capables de jouer aux avants-postes sur les côtés, il se sent surtout très à l'aise dans le rôle d'un 9 et demi, tournant autour d'un buteur.



A 23 ans, son objectif est clair, lui qui est désormais sous contrat avec Malherbe jusqu'en juin 2013. "J'ai deux ans et demi pour m'épanouir chez les pros. Il faut que je progresse pour décrocher un nouveau contrat après", explique-t-il.



Benjamin Morel, ou la belle histoire du Stade Malherbe Caen. Une histoire qui reste encore à écrire, surtout si les Rouge et Bleu se maintiennent en fin de saison.



