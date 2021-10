Rouen : course poursuite sur l'A150, un motard blessé

Jeudi 10 septembre en plein après-midi, la formation motocycliste urbaine procède à des contrôles sur le rond-point des Docks à Rouen. Soudain, les policiers aperçoivent une Alfa Romeo refuser la priorité à un véhicule. Ils décident de le contrôler, mais l'homme prend la fuite, franchit un feu rouge et va même jusqu'à percuter un véhicule en stationnement.

Un policier gravement blessé

L'individu prend alors l'A150. Une voiture, qui voulait éviter un obstacle sur la route, a percuté de manière involontaire l'un des deux motards. Il a reçu 40 points de suture sur le visage et a eu une fracture au nez. L'Alfa Romeo poursuit sa route, montant jusqu'à 180km/h pour échapper aux forces de l'ordre.

Il est interpellé sur la RN27, au niveau de Manehouville par des gendarmes qui avaient procédé à un barrage. La passagère, une jeune femme née en 1994 et le conducteur né en 1980 ont été ramenés à l'hôtel de police de Rouen et placés en garde à vue. Le conducteur a expliqué être en défaut de permis et d'assurance.