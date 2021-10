Policière tuée à Caen : "les enfants doivent faire leur vie sans leur maman"

Ses enfants ont aujourd'hui 4, 5 et 9 ans. Leur maman, Sandrine Mortas, a été mortellement percutée par le conducteur d'un deux roues, ivre, alors qu'elle s'était portée volontaire pour assurer la sécurité en marge des Jeux équestres mondiaux. Elle était originaire d'Evreux.

Ce matin, les préfets du Calvados et de l'Eure, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de Caen ont rendu hommage à la jeune femme et ont dévoilé une plaque en sa mémoire.

La famille et les proches de Sandrine Mortas étaient aussi présents. Un moment empreint d'émotion. Ecoutez Romuald Mortas, le mari de la victime.