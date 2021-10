Caisse d’allocations familiales du Calvados : jusqu’à 7 000 demandes par jour !

Quelles sont les aides que verse la Caisse d’allocations familiales du Calvados ?

"Nous versons le montant de 23 prestations différentes, représentant un volume de 650 millions d’euros par an. Ces aides sont versées dans des situations très variées : les “traditionnelles” comme les allocations familiales, mais aussi le Revenu de solidarité active (RSA), l’aide pour l’accueil de la petite enfance ou celles destinées aux personnes handicapées. Nous menons aussi une politique d’action sociale, avec des enjeux économiques moins importants mais significatifs, qui porte sur un budget de 38 millions d’euros".



En terme de montant, les aides du Calvados sont-elles similaires à celles d’autres départements français ?

"Le montant est lié à la composition socio-démographique des départements. Certains sont beaucoup plus touchés que d’autres par des difficultés économiques. Il peut y avoir alors des différences de volumétrie mais de manière générale, les aides sont relativement équilibrées".

Caen est une ville étudiante. Cela signifie-t-il que vous devez faire face à des demande plus nombreuses qu’ailleurs ?

"Pour toutes les Caisses situées dans des villes universitaires, la situation est en effet plus difficile. Celle du Calvados est confrontée à des difficultés pour résorber sa charge de travail et le retard que cela entraîne est lié à la présence de nombreux étudiants".



Comment faites-vous face à cette charge importante de travail ?

"Actuellement, le retard qui affecte la France entière est de l’ordre de huit jours en moyenne. Cette situation s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, par une modification de la saisonnalité des procédures. Auparavant, le renouvellement des droits s’opérait au cours du mois de mai. Désormais, il se fait à la fin de l’année, en même temps que la campagne des aides aux étudiants. Il y a donc un cumul très fort dans l’arrivée de dossiers. Ajoutons le développement du RSA ou encore la précarisation de la situation des familles. Ils produisent autant d’actes de traitement. Nous avons donc dû, ces derniers mois, fermer nos locaux au public les mardis et jeudis. Cela cessera à la fin mars. Le 16 mars, la CAF travaillait sur les dossiers qui nous étaient parvenus le 21 février. 20 000 dossiers environ étaient en souffrance. Chaque jour, uniquement pour le Calvados, la CAF reçoit entre 4 200 et 4 700 demandes. Pendant la période que nous venons de vivre, elle en a reçues entre 6 000 et 7 000 ! On voit bien que c’est un problème d’étalement de la charge de travail sur l’année".