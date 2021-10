Des pizzas faites à la maison !

Ingrédients :

Huile pour graisser

2 pitas au blé complet

3 cuil. à soupe de ketchup, ½ cuillerée à café de Tabasco

60 g de mozzarella, de vieille mimolette et de Pont-L'Evêque, 1 oignon rouge

2 tomates moyennes, ½ gros poivron rouge ou vert, 1gousse d'ail, 1 cuil. à soupe d'huile d'olive, 4 olives noires

Pour garnir

Quelques brins de marjolaine et de basilic frais

25 g de parmesan



Préchauffez le four à 190°C (th. 7). Fendez les pitas en deux et séparez les deux moitiés. Mélangez le ketchup avec le Tabasco. Badigeonnez-en les pains. Disposez sur la tôle huilée.

Râpez la mozzarella et la mimolette. Parsemez-en les pains. Coupez le Pont-L'Evêque en lamelles. Déposez-les sur le fromage râpé.

Pelez l'oignon et taillez-le en rondelles fines. Coupez les tomates en tranches. Epépinez et émincez finement le poivron. Disposez oignon et tomates sur les fromages et parsemez de poivron. Epluchez et écrasez l'ail. Mélangez-le avec l'huile d'olive. Aspergez-en les pizzas. Posez une olive au centre. Faites cuire dans le haut du four pendant 10 minutes. Durant la cuisson, lavez et essuyez les herbes. Mettez les feuilles dans un bol. Râpez le parmesan au-dessus du bol. Sortez les pizzas du four, parsemez avec le mélange d'herbes et de parmesan.







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire