Paris (AFP). Pour redresser les comptes, le groupe Express-Roularta taille dans ses effectifs

Quelque 150 emplois sont menacés par un plan social au sein du groupe de presse magazine Express-Roularta, dont le nouveau propriétaire, le groupe Altice de l'homme d'affaires Patrick Drahi, veut redresser les comptes via une profonde réorganisation. "Le plan de sauvegarde de l'emploi devrait tourner autour de 150 postes", selon une source proche du dossier, confirmant lundi une information de La Correspondance de la presse. Ces suppressions de postes s'ajouteront à la centaine de départs volontaires dans le cadre de la clause de cession, ouverte début juin pour plusieurs mois et accessible uniquement aux journalistes. Pour l'heure, "quelque 115 départs" ont été conclus via celle-ci, d'après une source interne qui a souhaité conserver l'anonymat. A la différence de la clause de cession, le plan social devrait concerner majoritairement des fonctions administratives et techniques, mais aussi quelques détenteurs de la carte de presse. L'Express-Roularta, branche française du groupe belge de médias Roularta, comptait jusqu'à présent quelque 700 salariés, dont environ 300 titulaires de la carte de presse, et une douzaine de titres, parmi lesquels l'hebdomadaire L'Express. Le groupe Express-Roularta, qui vient d'être racheté par la branche médias du groupe de Patrick Drahi (Altice Media Group), est rebaptisé Groupe Altice Média ou "GAM". "La situation de l'entreprise (comptes, ventes, abonnements, etc..), trouvée par les équipes d'Altice Media Group, était encore plus dégradée que celle présentée par L'Express-Roularta", a commenté une autre source proche du dossier. De son côté, Laurent Vrbica, délégué CFDT du groupe, s'est dit "extrêmement inquiet", regrettant qu'"aucune annonce officielle" n'ait été faite aux salariés. "Non, le groupe ne vivait pas au-dessus de ses moyens : nous avons déjà eu deux PSE (plans sociaux, NDLR), l'un en 2009 et l'autre en 2013, avec à chaque fois une centaine de personnes licenciées, et les salaires sont bloqués depuis des années. Nous avons déjà cher payé les efforts de restructuration du groupe", a-t-il ajouté. "Nous répondrons de manière forte et déterminée, on ne peut pas se laisser faire. L'emploi ne peut pas être encore la variable d'ajustement alors que nous attendons toujours une stratégie globale pour le groupe", a prévenu le syndicaliste. - Déménagement de Libération - Le nouvel organigramme de la direction, "effectif depuis le 1er septembre 2015", a été dévoilé lundi dans un communiqué du GAM qui évoque uniquement, en référence au plan social, des "décisions opérationnelles qui seront annoncées aux salariés et à leurs instances représentatives d'ici la fin du mois de septembre". "Cette équipe de management poursuit sa réflexion stratégique afin de rétablir la rentabilité du groupe, dégradée depuis des années, tout en maintenant la qualité et l'indépendance de ses contenus", indique le communiqué. Au niveau éditorial, Christophe Barbier est confirmé à son poste de directeur de la rédaction du magazine L?Express et de directeur général des rédactions du GAM, selon le communiqué. Matthieu Scherrer, rédacteur en chef du site spécialisé sur la high-tech 01Net, est "nommé conseiller auprès de Christophe Barbier". Marc Laufer, déjà directeur général d'Altice Media Group, occupe désormais également les fonctions de président et directeur général du GAM. Bernard Mourad, président d'Altice Media Group, "continue de conduire la stratégie, le développement, les acquisitions et les relations institutionnelles" de la branche médias de Patrick Drahi. Il devient par ailleurs "membre du conseil d'administration de GAM". Altice, le groupe de Patrick Drahi, est devenu en un an un acteur majeur du secteur des télécoms et des médias, des Etats-Unis à l'Europe en passant par Israël où il détient notamment la chaîne d'information en continu i24news. Le journaliste Paul Amar a été nommé lundi directeur de l'information de la chaîne.

